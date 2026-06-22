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نماینده ولیفقیه در استان گفت: سازمان تبلیغات اسلامی، امروز بیش از هر زمان دیگری باید در زمینه ترویج سبک زندگی «ایرانی- اسلامی» تلاش کند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مرکز ایلام؛ در نشستی که به مناسبت یکم تیرماه، سالروز تأسیس سازمان تبلیغات اسلامی، برگزار شد؛ حجتالاسلام والمسلمین الهنور کریمیتبار بر نقش سازمان تبلیغات اسلامی در خصوص ترویج سبک زندگی ایرانی- اسلامی تأکید کرد و گفت: دشمن با تبلیغات رسانهای در صدد است تا با هجمههای فرهنگی در تغییر روش زندگی مردم موفق شود؛ بنابراین سازمان تبلیغات اسلامی باید با برنامهریزی مناسب در خنثیسازی این توطئهها بیش از پیش به ایفای نقش بپردازد.
وی تشریح کرد: نوع غذا خوردن، نحوه لباس پوشیدن، تنظیم ساعات خواب؛ بایستی مطابق دستورالعملهای قرآنی باشد و به تعبیری کلیتر؛ زندگی مسلمانان باید بر اساس آیهها باشد.
حجتالاسلام رحیمی، مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان نیز با ارائه گزارشی از اقدامات انجام شده در اجتماعات شبانه گفت: برنامهریزیهای مناسبی برای بهرهگیری از ایام محرم صورت گرفته و تاکنون دو هزار نفر از بانوان مردمی شناسایی شده است تا در زمینه ترویج، تبیین و تشریح تبلیغات اسلامی، اقدام کنند.