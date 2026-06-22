پخش زنده
امروز: -
وزیر آموزشوپرورش با تشریح عملکرد این وزارتخانه در دوران جنگ، از استمرار جریان آموزش، برگزاری امتحانات نهایی، پشتیبانی، اقدامات فرهنگی مدارس و برنامههای جدید برای انعکاس اقتدار ملی در نظام آموزشی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، علیرضا کاظمی در نشست صمیمی با اعضای کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی، ضمن قدردانی از همرهی نمایندگان مجلس شورای اسلامی با اشاره به فعالیتهای آموزشوپرورش در شرایط جنگی، اظهار کرد: آموزشوپرورش در تمام طول این دوران، حتی در ایام تعطیل، لحظهای کار خود را رها نکرد و سیاستگذاری، مدیریت و عملیات اجرایی را بدون وقفه دنبال کرد.
استمرار آموزش؛ نخستین راهبرد آموزشوپرورش در دوران جنگ
وزیر آموزشوپرورش با بیان اینکه نخستین راهبرد این وزارتخانه حفظ استمرار جریان آموزش بود، گفت: از اولین ساعتی که حملات آغاز شد، دستور تخلیه مدارس را صادر کردیم و موضوع امنیت دانشآموزان را در اولویت قرار دادیم.
کاظمی با اشاره به حادثه تلخ مدرسه میناب، اظهار کرد: در این مدرسه ۲۴۰ دانشآموز تخلیه شده بودند، اما تعدادی از دانشآموزان در حیاط و نمازخانه مدرسه منتظر سرویس بودند که متأسفانه این حادثه ناگوار رخ داد.
وی ادامه داد: پس از یک هفته تعطیلی دولت به دلیل شرایط خاص، آموزش مجازی آغاز شد و برای جبران آن یک هفته، پایان سال تحصیلی را یک هفته عقب انداختیم.
برگزاری امتحانات سمپاد و نمونه دولتی ۵۱۶ هزار دانشآموز با برنامهریزی کامل
وزیر آموزشوپرورش با اشاره به برگزاری آزمونهای سمپاد و نمونه دولتی، گفت: با حضور ۵۱۶ هزار دانشآموز، کار بسیار بزرگی انجام شد.
وی با اشاره به موضوع تأثیر معدل در امتحانات نهایی، افزود: این موضوع یکی از مسائل مهمی بود که مجلس نیز پیگیر آن بود. با همکاری شورای عالی انقلاب فرهنگی و اعضای شورا، این مسئله به نتیجه رسید و آرامشی در فضای عمومی جامعه ایجاد شد.
کاظمی گفت: ما همیشه برای امتحانات نهایی حدود ۱۵ روز فرصت مطالعاتی در نظر میگرفتیم، اما امسال یک ماه فرصت مطالعاتی برای دانشآموزان ایجاد کردیم و برنامه امتحانات نیز از قبل اعلام شد.
وی ادامه داد: همه ملاحظات لازم را در برنامهریزی امتحانات دیدیم؛ از مناسبتهای مهم گرفته تا شرایط اجتماعی و زمان آغاز سال تحصیلی جدید، تا امتحانات نهایی حتماً پیش از شروع سال تحصیلی به پایان برسد.
مدارس؛ کانون فعالیتهای فرهنگی و اجتماعی در دوران جنگ
کاظمی با اشاره به راهبرد دوم آموزشوپرورش در دوران جنگ، گفت: حمایت و پشتیبانی از میدان و خیابان را در دستور کار قرار دادیم و حوزه پرورشی را در مرکز این موضوع قرار دادیم.
وی افزود: اعلام کردیم هر کلاس درس باید به یک کانون فرهنگی و تربیتی تبدیل شود و تمام معلمان و مربیان برای این مأموریت بسیج شدند.
وزیر آموزشوپرورش ادامه داد: به صورت خودجوش، هر شب مدارس مختلف در تجمعات حضور پیدا کردند و حدود ۷ هزار موکب در این حوزه فعال شد.
بهترین شرایط آموزشوپرورش در ۴۶ سال گذشته
کاظمی با اشاره به وضعیت مالی آموزشوپرورش، گفت: در بدترین شرایط کشور و سختترین شرایط مالی دولت، آموزشوپرورش بهترین وضعیت خود را در طول ۴۶ سال گذشته داشته است.
وی افزود: در سه ماه گذشته حدود ۴۴ هزار نفر بازنشسته شدند و حدود ۲۰ همت پرداخت انجام دادیم. تمام مطالبات جاری سال را نیز به پایان رساندیم، بدون اینکه حتی یک ریال بدهی جدید به همکاران ایجاد شود.
وزیر آموزشوپرورش اظهار کرد: تنها بدهی باقیمانده آموزشوپرورش، مطالبات بازنشستگان سالهای ۱۴۰۱، ۱۴۰۲ و ۱۴۰۳ در حوزه رتبهبندی است که یک معضل جدی بود.
بازتاب اقتدار ملی در کتابهای درسی و برنامههای تربیتی
وزیر آموزشوپرورش از تشکیل کارگروه ویژه برای انعکاس تحولات اخیر در نظام آموزشی خبر داد و گفت: کارگروهی با مسئولیت سازمان پژوهش و برنامه ریزی آموزشی تشکیل دادهایم تا اقتدار نظام جمهوری اسلامی ایران، ایثار و شهادت و نقش مردم در میدانهای مختلف را در کتابهای درسی، فعالیتهای کانون پرورش فکری، برنامههای پرورشی، ورزشی و حتی ساخت مدارس به تصویر بکشیم.
وی افزود: هدف این است که این موضوعات در سال آینده به بهترین شکل ممکن در فضای آموزشی و تربیتی کشور منعکس شود.
وی با تاکید بر اینکه کارهای بزرگی در آموزش و پرورش انجام شده و با قدردانی از معلمان و فرهنگیان، گفت: گاهی ممکن است در حق معلمان و زحمات آنان اجحاف شود، اما حقیقت این است که فرهنگیان در این شرایط سخت میدانداری کردند و نقش بزرگی ایفا کردند.