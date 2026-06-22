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نخستین مرکز دولتی طب ایرانی و سنتی در نیشابور افتتاح شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: از دیرباز طب ایرانی و سنتی به عنوان طب مکمل در راستا و همراه طب جدید شناخته میشود و همین مسئله باعث شد که اولین مرکز طب ایرانی سنتی در نیشابور افتتاح شود.
غزاله دوست پرست ادامه داد: در این مرکز تمام خدمات درمانی متناسب با شرایط بیمار و با تعرفه دولتی ارائه میشود.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی نیشابور گفت: در این مرکز درمانی علاوه بر مباحث اصلاح مزاج، پاکسازی بدن، تغذیه و رژیم درمانی در صورت نیاز درمان هایی از جمله حجامت، زالو درمانی، فسخ، ماساژدرمانی، تستهای رفلکسی و... , ارائه میشود.
دوست پرست ادامه داد: برای احداث، تجهیز و افتتاح این مرکز با احتساب ملک در نظر گرفته شده، مجموعاً بیش از ۱۲ میلیارد تومان هزینه شده است.