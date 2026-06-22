استحصال سالانه ۳۲۲ میلیون متر مکعب آب در خراسان رضوی
سالانه ۳۲۲ میلیون متر مکعب آب در مناطق زیر پوشش شرکت آبفای خراسان رضوی استحصال میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی
،مدیر عامل شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی امروز در نشست خبری در مشهدگفت: از این میزان، ۳۲۰ میلیون متر مکعب آب زیر زمینی است که باید این معضل با اجرای راهکارهای اساسی چاره اندیشی شود.
حسین امامی افزود: استفاده از آبهای سطحی اکنون فقط در شهرهای قوچان، سرخس و درگز انجام میشود.
وی اضافه کرد: در حال حاضر بیش از یک میلیون و ۳۹۰ هزار نفر در مناطق شهری و روستایی استان خراسان رضوی به جز شهرستان مشهد زیر پوشش شرکت آب و فاضلاب خراسان رضوی هستند و جمعیت زیر پوشش این شرکت از ۲۲ استان کشور بیشتر است.
مدیر عامل شرکت آبفا خراسان رضوی با اشاره به اجرای ۲۴۰ طرح آب رسانی و اجرای شبکه فاضلاب با اختصاص ۲ همت اعتبار در این استان گفت: طبق برنامه ریزیهای انجام شده بخشی از این طرحها در هفته دولت و بخش دیگر تا دهه فجر امسال به بهره برداری خواهد رسید.
امامی افزود: با اجرای این طرحها تحول عمدهای در حوزه آب و فاضلاب استان خراسان رضوی رخ خواهد داد.
وی حفاری ۱۳۵ حلقه چاه در مناطق مختلف خراسان رضوی طی سال ۱۴۰۴ را از اقدامات انجامشده شده برای مقابله با تنش آبی در تابستان پیش رو عنوان کرد.
مدیر عامل شرکت آبفا خراسان رضوی گفت: ظرفیت آب رسانی سیار در روستاهای خراسان در سال گذشته بیش از ۲ برابر افزایش داشته است و ناوگان آب رسانی از ۱۴ تانکر به ۳۰ تانکر افزایش یافته است.
امامی تعداد روستاهایی که با تانکر سیار آب رسانی میشوند را حدود ۱۳۵ روستا عنوان کرد که این روستاها خودگردان هستند.
وی با بیان این که سرانه مخازن آب در خراسان رضوی پایینتر از میانگین کشوری است گفت: این استان به ۹۹ هزار متر مکعب مخزن در بخش شهری و ۷۷ هزار مخزن در بخش روستایی نیاز دارد که اکنون ۵۵ هزار متر مکعب در حوزه شهری و ۲۷ هزار در بخش روستایی در دست ساخت است.
مدیر عامل شرکت آبفا خراسان رضوی گفت: هم اکنون از یک میلیون و ۳۹۰ هزار مشترک زیر پوشش این شرکت ۴۰ درصد روستایی و ۶۰ درصد شهری هستند که طبق برآوردها ۴۹ درصد آنها کمتر از الگوی مصرف آب مصرف میکنند و بقیه، مصارف بیشتر از الگو را دارند.