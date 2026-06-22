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حضور معاون اول رئیس جمهور در سازمان بورس

آیین نواختن زنگ معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵ با حضور محمدرضا عارف معاون اول ریاست جمهوری، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از مدیران و فعالان بازار سرمایه برگزار شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۱۶:۵۹
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برچسب ها: سازمان بورس ، محمدرضا عارف ، معاون اول رئیس جمهور
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