حضور معاون اول رئیس جمهور در سازمان بورس

آیین نواختن زنگ معاملات بورس در تابستان ۱۴۰۵ با حضور محمدرضا عارف معاون اول ریاست جمهوری، سیدعلی مدنی زاده وزیر امور اقتصادی و دارایی، حجت‌اله صیدی رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار و جمعی از مدیران و فعالان بازار سرمایه برگزار شد.