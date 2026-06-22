دادستان عمومی و انقلاب ورزقان از شناسایی و مهر و موم ۶ کارگاه غیرمجاز استحصال طلا در تبریز خبر داد و گفت: در این عملیات ۱۴ تُن سنگ طلا و تجهیزات مربوطه کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، علی لطفی‌وند با اشاره به افزایش فعالیت‌های غیرمجاز حفاری برای استخراج سنگ‌های معدنی در سطح شهرستان ورزقان اظهار کرد: در اجرای برنامه‌های قوه قضائیه و با اشراف اطلاعاتی سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره اطلاعات و پلیس اطلاعات شهرستان ورزقان، فعالیت ۶ کارگاه غیرمجاز استحصال طلا در تبریز شناسایی شد.

وی افزود: ماموران پس از انجام اقدامات اطلاعاتی و شناسایی دقیق محل فعالیت این کارگاه‌ها، با دریافت دستور قضائی و هماهنگی با دادستان مرکز استان در محل حاضر شدند و ضمن تفتیش و بازرسی به جمع‌آوری ادله جرم و مهر و موم مراکز مذکور اقدام کردند.

دادستان ورزقان با بیان اینکه در این عملیات مقادیر قابل توجهی سنگ طلا به وزن ۱۴ تُن به همراه تجهیزات و ادوات فرآوری کشف و ضبط شده است اظهار کرد: در همین رابطه پنج نفر به عنوان متهم دستگیر و پس از تشکیل پرونده قضائی، برای سیر مراحل قانونی به مراجع ذی‌صلاح معرفی شدند.

لطفی‌وند با اشاره به اینکه برخورد با قاچاق سنگ طلا و فعالیت‌های معدنی غیرمجاز در استان تشدید شده است خاطرنشان کرد: دستگاه قضائی با مخلان امنیت و افرادی که به صورت غیرقانونی اقدام به بهره‌برداری از منابع معدنی می‌کنند، بدون هیچ‌گونه اغماضی با قاطعیت برخورد خواهد کرد.