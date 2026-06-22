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مدیرکل دفتر چاپ خسارات وارد شده به صنعت چاپ کشور طی جنگ رمضان را ۶۶۰ میلیارد تومان برآورد کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا وسیما، عباس زارع مدیرکل دفترچاپ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی با اشاره به چاپخانههای آسیب دیده در حملات جنایتکارانه آمریکا و رژیم صیهونیستی به کشورمان گفت: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی پس از اعلام آتش بس کلیه زیرمجموعههای خود را موظف به جمعآوری اطلاعات درباره واحدهای خسارت دیده در جنگ که زیرمجموعه وزارت خانه هستند،کرد.
وی ادامه افزود: در این راستا فهرستی جمع بندی شده و در اختیار روابط عمومی وزارت فرهنگ برای پیگیری قرار داده شده است. این فهرست به دفتر معاون اول رئیس جمهور ارسال شده است.
زارع تصربح کرد: در مجموع ۶۱ واحد چاپی در جنگ رمضان دچار آسیب شدهاند که از این تعداد ۳ واحد به صورت کامل تخریب شده و مابقی دجار خسارات شدهاند.
به گفته زارع، خسارتهای وارده به این ۶۱ واحد حدود ۶۶۰ میلیارد تومان برآورد شده است که هم شامل خسارت به ساختمان چاپخانه و هم خسارت به دستگاههای چاپ بوده است.