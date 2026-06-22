مدیرکل فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی سازمان غذا و دارو از راه‌اندازی فرآیند ثبت مواد اولیه کاغذی وارداتی و تولید داخل در سامانه تی‌تک خبر داد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما؛ عبدالعظیم بهفر با اشاره به تکمیل زیرساخت‌های سامانه صدور پروانه ساخت کلی اعلام کرد: از تاریخ این ابلاغیه، صدور مجوز‌های ثبت مواد اولیه و فرآورده‌های وارداتی و تولیدی شامل کاغذ بکر، کاغذ بکر با پوشش پلی‌اتیلن و کاغذ بکر با پوشش پلی‌پروپیلن از طریق ورود مسئول فنی شرکت واردکننده یا واحد تولیدی به سامانه irc.ttac.ir و بخش غذایی و آشامیدنی امکان‌پذیر است.

وی افزود: این تغییر رویه پس از مکاتبات متعدد و بررسی‌های کارشناسی صورت گرفته تا فرآیند دریافت مجوز برای فعالان این حوزه شفاف‌تر و سریع‌تر شود. راهنمای کامل ثبت درخواست پروانه فرآورده‌های غذایی و آشامیدنی و همچنین ثبت برند در پنل مستندات سامانه مدیریت پروانه‌ها بارگذاری شده و در دسترس متقاضیان قرار دارد.

دکتر بهفر تأکید کرد: مسئولیت‌های شرعی، قانونی، حقوقی، کیفری، معنوی و اصالت و سلامت کالا همچنان بر عهده مسئول فنی و صاحبان امضای مجاز شرکت است. نظارت بر کیفیت و انطباق با استاندارد‌های ملی همچنان خط قرمز سازمان غذا و دارو خواهد بود.

به گزارش تنها مرجع رسمی اخبار سازمان غذا و دارو ایفدانا، این اقدام در راستای یکپارچه‌سازی فرآیندها، حذف بروکراسی‌های زائد و تسهیل صدور مجوز برای تولیدکنندگان و واردکنندگان حوزه بسته‌بندی مواد غذایی انجام شده است. استفاده از کاغذ‌های بهداشتی و استاندارد در بسته‌بندی مواد غذایی نقش مستقیمی در حفظ سلامت مصرف‌کنندگان دارد.