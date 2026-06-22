پس از بررسی شرایط طرح هشت هزار و ۱۰۰ واحدی؛
تحویل دو هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی تا پایان فصل جاری در اراک
قرارگاه نهضت ملی مسکن استان مرکزی از تحویل دو هزار و ۲۰۰ واحد مسکونی در اراک تا پایان شهریور خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ در نود و سومین قرارگاه نهضت ملی مسکن استان، ضمن بررسی عملکرد پیمانکاران دو شرکت آرش آرمه و نارنجستان پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی اراک، مقرر شد دو هزار و ۲۰۰ واحد در نیمه نخست امسال تحویل متقاضیان شود.
در این نشست که نماینده متقاضیان، پیمانکاران و مشاوران حضور داشتند، مدیر کل راه و شهرسازی استان گفت: زمانبندی اجرای پروژه، واریز متقاضیان و همه مواردی که مرتبط با پروژه است مورد بررسی قرار گرفت و متقاضیان نظرات و موارد درخواستی خودشان را ارائه کردند.
جواد لنجابی افزود: مواردی که امکان برطرف شدن آن هست، صورت جلسه و به پیمانکاران ابلاغ و مواردی که امکانپذیر نیست، اقناع سازی میشود.
او گفت: زمانبندی تحویل واحدها و پرداخت وام به متقاضیان پروژه از جمله مصوبات این نشست بود که با تعهدی که به متقاضیان دادیم، مقرر شد دو هزار و ۲۰۰ واحد از پروژه هشت هزار و ۱۰۰ واحدی پایان شهریورماه تحویل متقاضیان شود.
مدیر کل راه و شهرسازی استان افزود: همچنین یک وام ۲۰۰ میلیون تومانی از صندوق ملی مسکن برای کمک به آورده متقاضیان به شرط آنکه پروژه دارای پیشرفت فیزیکی بالای ۸۵ درصد باشد، تخصیص یافت.
لنجابی گفت: بازپرداخت این تسهیلات دو ساله و قرض الحسنه میباشد.
او افزود: عملیات و آماده سازی سایت شروع و قرارداد زیر ساختها هم بسته شده و دستگاههای خدمات رسان نیز کار خود را شروع کردند.