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مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت مادر شهیدان رحیمی را تسلیت گفت.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مدیر کل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ در پیامی درگذشت مادر شهیدان رحیمی را تسلیت گفت.
بسمالله الرحمن الرحیم
انّا لله و انّا الیه راجعون
در روزهایی که عطر سوگ و حماسه عاشورا در فضای دلها جاری است و دلهای شیفتگان اهلبیت (ع) در ماتم حضرت اباعبدالله الحسین (ع) و یاران باوفایش میتپد، خبر درگذشت سرکار حاجیه خانم منور نعنایی، مادر صبور و مؤمنه شهیدان والامقام عبدالرضا و نصرالله رحیمی، موجب تأثر و اندوه فراوان شد.
این مادر بزرگوار که با صبر و ایمان مثالزدنی، فرزندانی مؤمن و ایثارگر را در دامان خود پرورش داد، با تقدیم دو فرزند عزیز به آرمانهای بلند انقلاب اسلامی و دفاع مقدس، نامی ماندگار از ایثار و استقامت در دفتر پرافتخار مادران شهید این سرزمین به یادگار گذاشت.
اینجانب ضمن عرض تسلیت این ضایعه به خانواده معزز رحیمی، بستگان و جامعه معزز ایثارگری، از درگاه خداوند متعال برای آن بانوی مکرمه رحمت واسعه الهی، علو درجات و همنشینی با صدیقه طاهره، حضرت فاطمه زهرا (س) و برای بازماندگان صبر و اجر مسئلت دارم.
عباسعلی رضایی
مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ