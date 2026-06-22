آغاز تابستان در کهگیلویه و بویراحمد با دمای هوای ۴۷ درجه شهرستان لنده
رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: در شبانهروز گذشته دمای هوای ۴۷درجه سانتیگراد در شهر لنده ثبت شد.
ولی بهرهمند بیان کرد:حداکثر دمای شهرهای سردسیری استان مانند یاسوج و سیسخت نیز در شبانهروز گذشته ۳۵ و ۳۷ درجه سانتیگراد گزارش شده است.
وی افزود: شهر یاسوج با حداقل دمای هوای ۱۷ درجه سانتیگراد خنکترین نقطه استان طی شبانهروز گذشته گزارش شد.
رییس مرکز پیشبینی اداره هواشناسی کهگیلویه و بویراحمد گفت: مدیریت مصرف برق با توجه به گرمای در استان ضروری است.