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نماینده ولی فقیه در استان، با اشاره به افزایش فشار بر زیرساختهای انرژی با آغاز فصل تابستان، از مردم خواست با توجه به ارزش والای منابع انرژی، در مصرف آب، برق و گاز با مدیریت و صرفهجویی رفتار کنند تا پایداری شبکه انرژی برای تمامی خانهها تضمین شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، حجتالاسلام والمسلمین مظفری، نماینده ولی فقیه در استان، در سخنانی با تأکید بر اهمیت منابع طبیعی، انرژی را «نعمتهای ارزشمند الهی» خواند و از ضرورت پرهیز از اسراف و تبذیر در استفاده از این منابع خبر داد.
وی با اشاره به چالشهای پیشرو در فصل تابستان، اظهار داشت که با شروع گرمای هوا، فشار بر زیرساختهای تولید و توزیع انرژی بهشدت افزایش مییابد. وی افزود: «صرفهجویی در مصرف انرژی نه تنها یک ضرورت اقتصادی، بلکه یک وظیفه اخلاقی و دینی است.»
نماینده ولی فقیه در ادامه خاطرنشان کرد : همکاری و مشارکت همگانی مردم در استفاده «بهینه و مقرونبهصرفه از انرژی»، نقش کلیدی در حفظ پایداری شبکه و جلوگیری از بحرانهای احتمالی در تأمین برق و آب خواهد داشت. وی تأکید کرد که مدیریت درست مصرف، تضمینکننده این است که روشنایی و خدمات انرژی به طور پایدار به خانههای همه شهروندان برسد.