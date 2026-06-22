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تیم فوتبال مقاومت شهرداری تبریز با پیروزی خانگی برابر رعد پدافند تهران ۴۹ امتیازی شد و یک قدم به صعود به لیگ دسته سوم کشور نزدیکتر شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این بازی که در چارچوب هفته ۲۱ و ماقبل پایانی لیگ چهار برگزار شد امیر حسین پاداش تک گل یاران شهرداری را به ثمر رساند.
در دیدار دیگر این گروه مهدیه تبریز که هفته گذشته ۹-۰ شکست خورده بود تیم صدرنشین هور ارومیه را ۲-۱ شکست داد تا شانس تیم همشهری برای صعود افزایش یابد.
المپیک نور تبریز هم از ادامه مسابقات انصراف داده و به لیگ استان سقوط کرده است.
تیمهای شهرداری ماسال و مقاومت شهرداری با کسب ۴۹ امتیاز در جایگاههای اول و دوم هستند و هور ارومیه با ۴۸ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.
مقاومت شهرداری تبریز در هفته پایانی با قرعه استراحت رو به رو شده است و در صورت تساوی و یا برد شهرداری ماسال برابر هور ارومیه راهی لیگ سه کشور خواهد شد.