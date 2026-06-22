تیم فوتبال مقاومت شهرداری تبریز با پیروزی خانگی برابر رعد پدافند تهران ۴۹ امتیازی شد و یک قدم به صعود به لیگ دسته سوم کشور نزدیک‌تر شد.

تیم فوتبال مقاومت شهرداری تبریز در آستانه صعود به لیگ سه

تیم فوتبال مقاومت شهرداری تبریز در آستانه صعود به لیگ سه

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، این بازی که در چارچوب هفته ۲۱ و ماقبل پایانی لیگ چهار برگزار شد امیر حسین پاداش تک گل یاران شهرداری را به ثمر رساند.

در دیدار دیگر این گروه مهدیه تبریز که هفته گذشته ۹-۰ شکست خورده بود تیم صدرنشین هور ارومیه را ۲-۱ شکست داد تا شانس تیم همشهری برای صعود افزایش یابد.

المپیک نور تبریز هم از ادامه مسابقات انصراف داده و به لیگ استان سقوط کرده است.

تیم‌های شهرداری ماسال و مقاومت شهرداری با کسب ۴۹ امتیاز در جایگاه‌های اول و دوم هستند و هور ارومیه با ۴۸ امتیاز در جایگاه سوم قرار گرفت.

مقاومت شهرداری تبریز در هفته پایانی با قرعه استراحت رو به رو شده است و در صورت تساوی و یا برد شهرداری ماسال برابر هور ارومیه راهی لیگ سه کشور خواهد شد.