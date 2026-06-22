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معاون سیاسی استاندار کرمان گفت: حمایت از قهرمانان نباید به جوایز مقطعی محدود شود، بلکه باید خدماتی ماندگار و آیندهساز برای آنان در نظر گرفته شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز کرمان؛ معاون سیاسی و اجتماعی استاندار کرمان با تأکید بر ضرورت تدوین برنامهای جامع برای حمایت از ورزشکاران اعزامی به بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن، گفت: حمایت از قهرمانان نباید به پرداختهای نقدی و جوایز مقطعی محدود شود، بلکه باید خدماتی ماندگار و آیندهساز برای آنان در نظر گرفته شود.
ابوذر عطاپور وزیری در نخستین نشست ستاد بازیهای آسیایی ناگویا ژاپن گفت: برای این رویداد مهم ورزشی باید از هماکنون برنامهای مشخص و عملیاتی داشته تا بتوانیم پیش از اعزام، حین برگزاری مسابقات و پس از بازگشت، خدمات مؤثری به ورزشکاران ارائه دهیم.
وی افزود: اعتقاد داریم اگر بتوانیم از ظرفیتهای دولتی برای ارائه خدمات به ورزشکاران استفاده کنیم، اثرگذاری آن به مراتب بیشتر از پرداختهای ریالی یا اعطای سکه و پاداشهای مقطعی خواهد بود.
عطاپور وزیری گفت: تلاش خواهیم کرد با مشارکت باشگاهها، بخشی از نیازهای ورزشکاران پیش از حضور در مسابقات تأمین شود.