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معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: مراسم تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی باید با شکوه برگزار شود.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ سید احمد موسوی، در یازدهمین نشست ستاد ملی مراسم و مناسبتها به منظور هماهنگی و برنامهریزی در خصوص برگزاری مراسم با شکوه «تشییع پیکر مطهر رهبر شهید انقلاب اسلامی (قدس سره)» که با حضور حجتالاسلام و المسلمین موسوی مقدم، نماینده ولی فقیه در بنیاد شهید و امور ایثارگران، یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی خامنهای (قدس سره) و سایر حوزههای مرتبط دوشنبه اول تیرماه در سالن جلسات دفتر حوزه نمایندگی ولی فقیه برگزار شد بر اهمیت برگزاری با شکوه این مراسم و نقش بنیاد شهید و امور ایثارگران تاکید کرد.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با گرامیداشت ایام شهادت امام حسین (ع) و با تاکید بر مدیریت صحیح این مراسم تاریخی و مهم در کشور، گفت: امیدوارم با برنامه ریزی شایسته، این مراسم باشکوه برگزار شود.
معاون رئیس جمهور تصریح کرد: بنیاد شهید و امور ایثارگران نیز با اهتمام به این رسالت مهم، در این زمینه اقدامات لازم فرهنگی، اجتماعی و... را انجام خواهد داد. باید این مراسم در تاریخ جاودانه شود.
موسوی ضمن تقدیر و تشکر از برگزار کنندگان این مراسم و اعضای دفتر حفظ و نشر آثار امام مجاهد شهید حضرت آیت الله العظمی سید علی حسینی خامنهای (قدس سره) تصریح کرد: همه باید پای کار باشند تا با عزت و افتخار این مراسم ماندگار و تاریخساز برگزار شود.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در پایان گفت: امیدواریم با کمک استانها و بخشهای مختلف این مراسم به نحو احسن انجام شود.