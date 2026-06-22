پخش زنده
امروز: -
وزیر صنعت، معدن و تجارت با اشاره به نقش مؤثر شبکه اصناف در مدیریت بازار طی جنگ اخیر، تأکید کرد پایداری زنجیره تأمین و کنترل تقاضا نتیجه همافزایی دولت، مردم و اصناف بوده است.
به گزارش تحریریه صنعت و معدن خبرگزاری صداوسیما، سید محمد اتابک، در مراسم بزرگداشت روز ملی اصناف با تأکید بر نقش بیبدیل این شبکه در گذر از شرایط بحرانی اخیر، پایداری زنجیره تأمین کشور را حاصل همافزایی دولت، مردم و شبکه گسترده اصناف دانست.
وزیر صمت با اشاره به تجربیات بهدستآمده از شرایط اقتصادی اخیر، تأکید کرد که مدیریت تقاضا و اصلاح الگوی مصرف در وضعیت فعلی، اهمیتی هم اندازه با افزایش تولید دارد.
اتابک با اشاره به اینکه اصناف تنها نقطه فروش و توزیع کالا نیستند، جایگاه آنان را فراتر از تعاریف سنتی دانست و تصریح کرد: تجربه شرایط سخت اخیر نشان داد اصناف به عنوان بخشی حیاتی از زیرساخت اقتصادی کشور، در نقطه اتصال تولیدکننده به مصرفکننده قرار دارند. تداوم جریان عرضه در تمامی نقاط کشور، مرهون پیوند عملی این شبکه با نیازهای واقعی مردم بود.
وی افزود: تابآوری اقتصادی تنها به ظرفیتهای تولید محدود نمیشود؛ بلکه شبکه توزیع، مدیریت تقاضا، اعتماد عمومی و مشارکت مردم، ارکان اصلی تابآوری ملی هستند که اصناف در تمامی آنها نقشآفرینی کردهاند.
وزیر صمت با اشاره به لزوم تغییر رویکرد در مدیریت منابع، اظهار کرد: در شرایطی که فشار بر منابع تولیدی یا محدودیتهای تأمین وجود دارد، مدیریت مصرف اهمیت ویژهای پیدا میکند. اصناف به دلیل ارتباط روزانه با مردم، ظرفیتی کمنظیر برای فرهنگسازی و هدایت رفتار مصرفکننده به سمت استفاده بهینه از کالاها و کاهش فشار بر منابع ارزی دارند.
اتابک تأکید کرد: رفتارهای مسئولانه اصناف میتواند از شکلگیری تقاضای کاذب و هیجانی جلوگیری کند و مصرف را به سمت نیازهای واقعی جامعه سوق دهد.
وزیر صنعت، معدن و تجارت با یادآوری موفقیت طرح کالابرگ الکترونیکی به عنوان نمونهای از همکاری دولت و اصناف، افزود: رئیسجمهور محترم بارها بر استفاده از ظرفیت تشکلها و شبکههای مردمی در اداره اقتصاد تأکید داشتهاند. این همکاری در مدیریت بازار و زنجیره تأمین، یک ضرورت اجتنابناپذیر است.
وی با بیان اینکه اصناف با حضور فعال خود در میادین سخت، اعتبار و اعتماد عمومی کسب کردهاند، خاطرنشان کرد: انتظار دولت از اصناف، تداوم مسئولیتپذیری در تأمین پایدار نیازهای مردم و جلوگیری از تقاضای کاذب است. این اعتبار ارزشمند باید در مسیر توسعه و اقتدار اقتصادی کشور به کار گرفته شود.
اتابک در پایان با ابراز اطمینان از ظرفیتهای موجود در شبکه اصناف، ابراز امیدواری کرد که روحیه مسئولیتپذیری این بخش، در مسیر پیشرفت و آبادانی ایران، منشأ آثار بزرگتری باشد.