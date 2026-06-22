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مجری طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی از پایان عملیات حفاری و آمادهسازی دو حلقه چاه جدید در سکوهای فراساحلی SPD ۱۵ و SPD ۳ این میدان مشترک خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، شبیر نبوی با اشاره به اینکه حفاری چاههای درونمیدانی میدان مشترک پارسجنوبی به دلیل محدودیتهای عملیاتی، پیچیدگیهای مهندسی و ضرورت دستیابی به بخشهایی از مخزن که پیشتر تحت توسعه قرار نگرفتهاند، در زمره دشوارترین پروژههای حفاری این میدان مشترک محسوب میشوند، گفت: بر همین اساس، یک حلقه چاه جدید در سکوی مرزی SPD ۱۵ با ثبت دستاوردی کمسابقه در صنعت حفاری کشور آماده بهرهبرداری شده است.
چاه سکوی SPD ۱۵؛ یکی از طویلترین چاههای پارس جنوبی
وی تاکید کرد: انجام عملیات مشبککاری این حلقه چاه در بازه طویل مخزنی با استفاده از روش TCP بهعنوان راهکار بهینه اجرای عملیات با همکاری شرکت نفت و گاز پارس و مشارکت توسعه پتروایران و DCI با موفقیت به سرانجام رسیده است. این عملیات، از منظر پیچیدگیهای اجرایی در میان بیش از ۴۰۰ حلقه چاه حفاریشده میدان پارس جنوبی کمنظیر به شمار میرود.
مجری طرح حفاری چاههای درونمیدانی (Infill) پارسجنوبی گفت: این چاه که از طویلترین چاههای میدان پارسجنوبی به شمار میرود، پس از حفاری تا عمق بیش از ۵ هزار متری تکمیل، زندهسازی و جریاندهی شده است که با هدف جبران افت فشار و افزایش پایداری تولید، در زمان توقفهای عملیاتی سکو به تأسیسات بهرهبرداری متصل و وارد مدار تولید خواهد شد.
چاه سکوی SPD ۳؛ افزایش پایداری تولید در بلوک قطعه ۲ پارس جنوبی
نبوی با اشاره به تکمیل یک حلقه چاه دیگر در سکوی مرزی SPD ۳ توضیح داد: این چاه بهعنوان یازدهمین چاه تولیدی این سکو با همکاری شرکت نفت و گاز پارس و با مشارکت شرکت گسترش انرژی پاسارگاد، با طول بیش از ۵ هزارمتر تکمیل شده است.
وی افزود: چاه مورد نظر با هدف بهبود فشار جریانی سکو، جبران افت فشار ناشی از بیش از ۲۳ سال تولید مستمر و افزایش طول دوره پایداری تولید حفاری شده و هماکنون آماده تحویل به بهرهبرداری است.
چالشهای حفاری چاههای اینفیل در پارس جنوبی
مجری طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی طول زیاد و زاویه بالای چاهها، عبور مسیر حفاری از میان چاههای موجود برای دستیابی به بخشهای کمتر تخلیهشده مخزن، ناپایداری دیواره چاه در سازندهای ریزشی و همچنین انجام عملیات همزمان حفاری و تولید (SIMOPS) را از جمله چالشهای اجرایی این طرح برشمرد و افزود: استفاده از اسلاتهای خالی سکوهای تولیدی، حفاری تکچاهی بهجای حفاری پلکانی و اعمال تنشهای بالای مکانیکی و الکتریکی بر تجهیزات دستگاه حفاری، از دیگر عوامل افزایش پیچیدگی عملیاتی در این پروژههاست.
نبوی به عدم وقفه در اجرای این طرح در شرایط حساس کشور طی دو جنگ تحمیلی اخیر اشاره کرد و گفت: در چنین شرایطی، یکپارچگی زنجیره تأمین کالا، تجهیزات و مواد مصرفی، پشتیبانی لجستیکی عملیات حفاری بر روی دستگاههای حفاری و انجام عملیات مشترک حفاریهای درون میدانی و تولید سکو با طیف وسیعی از پیمانکاران، تأمینکنندگان و خدماتدهندگان زیرمجموعه، حفظ شد و ادامه یافت که نشاندهنده خودکفایی صنعت نفت و گاز در عبور از چالشها و بحرانهای پیش روی کشور است.
بر اساس این گزارش، طرح حفاری چاههای درونمیدانی پارس جنوبی شامل حفاری ۳۵ حلقه چاه در ۱۷ سکوی گازی میدان است و با تکمیل آن، روزانه حدود ۳۶ میلیون مترمکعب به ظرفیت تولید گاز کشور افزوده خواهد شد.