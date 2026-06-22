ورود تریلی به مجتمع رفاهی؛ یک کودک در کما و ۷ نفر مصدوم
رئیس پلیس راه استان، از وقوع یک تصادف دلخراش در آزادراه قزوین-زنجان خبر داد که در پی آن، یک دستگاه کامیون پس از انحراف از مسیر، با چهار خودروی سواری در یک مجتمع خدماترسانی برخورد کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، سرهنگ تقی خانی گفت: ظهر امروز، حادثهای تکاندهنده در کیلومتر ۲۰ محور شمالی آزادراه قزوین-زنجان یک دستگاه کامیون کشنده که در مسیر شرق به غرب در حرکت بود، در پی مواجهه با حرکت دنده عقب یک خودروی سواری برلیانس، کنترل خود را از دست داد.
وی افزود: این کامیون پس از عبور از جدول و درختان حاشیه راه، به طور ناگهانی وارد محدوده مجتمع خدماترسانی «آفتاب درخشان صحرا» شد و با چهار دستگاه خودروی سواری مستقر در مجتمع برخورد کرد.
رئیس پلیس راه استان، در خصوص تلفات این حادثه اعلام کرد: متأسفانه ۷ نفر بر اثر این برخورد شدید مصدوم شدهاند. از این میان، ۳ نفر با جراحات سطحی در محل مداوا شدند و ۳ نفر دیگر به دلیل شدت آسیبها در بیمارستان بستری گشتند. همچنین، یک کودک ۱۲ ساله که در این حادثه آسیب دیده، در حال حاضر در وضعیت کما به سر میبرد.
سرهنگ تقیخانی با تأکید بر اهمیت رعایت قوانین، خاطرنشان کرد: حرکت با دنده عقب در آزادراه، برخلاف آییننامه راهور، ممنوع بوده و میتواند منجر به حوادث مرگبار شود. وی همچنین یادآور شد که حاشیه آزادراه مکان مناسبی برای توقف و استراحت نیست و میتواند تبعات غیرقابل جبرانی به همراه داشته باشد.
وی از هموطنان خواست تا با جدی گرفتن توصیههای پلیس و دستگاههای مسئول، از بروز چنین حوادث ناگواری پیشگیری کنند.