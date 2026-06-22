مسابقات رنکینگ تن‌بال استان کهگیلویه و بویراحمد با هدف گرامی داشت پیشکسوت محبوب بیلیارد استان، در یاسوج برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان گفت: این رقابت‌ها با حضور ۲۵ نفر از برترین بازیکنان استان در قالب جدول حذفی و با هدف گرامیداشت یاد و خاطره زنده‌یاد ایمان‌ زاده باقری، از پیشکسوتان محبوب بیلیارد استان با حضور خانواده آن مرحوم برگزار شد.

پژمان افزو: این مسابقات به مدت ۲ روز پایان یافت و رضا درخش از یاسوج با درخشش در رقابت‌ها، مقام نخست این دوره از مسابقات را از آن خود کرد.

رضا باقرپور از یاسوج نیز موفق به کسب مقام دوم شد.

ابراهیم پناهی‌فر و سیدعلی پناه کشاورز از شهرستان گچساران در جایگاه سوم ایستادند. همچنین، عنوان «بازیکن پدیده» مسابقات به آراد راست از یاسوج اختصاص یافت.