به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، مریم ماندگاری که درنشست فصلی بررسی و ارزیابی عملکرد حوزه متبوع خویش سخن می‌گفت، افزود: تعداد تایید یه ایمنی آسانسور صادره توسط اداره کل استاندارد استان یزد در سه ماهه‌ی اول پارسال ۱۱۰ مورد بوده است حال آن که این عملکرد درمدت مشابه امسال به رقم ۱۳۲ رسیده و اداره کل توانسته رشد ۲۰ درصدی در این زمینه را تجربه کند، ضمن این که در سال ۱۴۰۴ تعداد کل تاییدیه ایمنی آسانسورصادره در استان یزد، رقم ۳۳۲ مورد می‌باشد.

وی در توضیح استاندارد سازی آسانسور ادامه داد: استانداردسازی آسانسور مجموعه‌ای از قوانین و الزامات ایمنی است که باید بعد از نصب و در زمان بهره‌برداری رعایت شود تا عملکرد آسانسور ایمن و قابل اطمینان باشد.

کارشناس تخصصی حوزه آسانسور استان یزد، تاکید کرد: موضوع اجباری شدن استاندارد آسانسور پس از وقوع برخی حوادث و افزایش نگرانی‌های عمومی جدی‌تر مطرح شدو در حال حاضر آسانسور‌های برقی بر اساس استاندارد ملی ۱-۶۳۰۳ از سال ۱۳۸۳ و آسانسور‌های هیدرولیک بر اساس استاندارد ۲ -۶۳۰۳ از سال ۱۴۰۰ (بر اساس سال ساخت ساختمان) مشمول استاندارد اجباری هستند.

ماندگاری در ادامه گفت:برای صدور تأیید یه ایمنی آسانسور ابتد‌ا باید درخواست بازرسی توسط شرکت‌های نصاب دارای مجوز معتیر در سامانه مدیریت آسانسور ثبت شود سپس شرکت‌های بازرسی دارای صلاحیت، فرایند ارزیابی و تأیید ایمنی آسانسور‌ها را انجام می‌دهند و آسانسور‌هایی که الزامات فنی و ایمنی لازم را احراز کنند موفق به دریافت تاییدیه ایمنی می‌شوند. درحال حاضر بدون این تأییدیه پایان‌کار ساختمان صادر نمی‌شود و بیمه آسانسور نیز معتبر نمیبا‌شد.

ماندگاری تاکید کرد: اعتبار گواهینامه ایمنی آسانسور یکساله است و مالکان و ساکنان ساختمان‌ها باید به‌صورت دوره‌ای و سالانه نسبت به بازرسی‌های ایمنی و دریافت گواهینامه ادواری اقدام کنند تا از عملکرد صحیح تجهیزات اطمینان حاصل شود.

ماندگاری در پایان گفت: با توجه به اینکه آسانسور یکی از پرکاربردترین وسایل حمل‌ونقل در ساختمان‌هاست، علاوه بر دریافت گواهینامه مذکور، سرویس و نگهداری منظم، کنترل ماهانه تجهیزات و رفع نواقص احتمالی توسط شرکت‌های تخصصی، نقش مهمی در حفظ ایمنی کاربران دارد.

شایان ذکر است، استعلام وضعیت گواهینامه ایمنی آسانسور‌ها از طریق ارسال شناسه ملی آسانسور که در کابین آسانسور نصب شده به شماره ۱۰۰۰۱۵۱۷ یا از طریق سایت مدیریت آسانسور به آدرس lift.inso.gov.ir امکانپذیر است.