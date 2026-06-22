به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز آذربایجان شرقی، حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مطهری‌اصل در این دیدار با تأکید بر ضرورت تکریم ارباب رجوع، پیشگیری از وقوع جرم و توسعه فرهنگ صلح و سازش، خواستار بهره‌گیری هرچه بیشتر دستگاه قضایی از راهکار‌های پیشگیرانه برای کاهش ورودی پرونده‌ها به محاکم شد.

وی با بیان اینکه در مکتب تشیع، مسئولیت‌ها و عناوین دنیوی فرصتی برای خدمت به مردم و انجام وظیفه الهی است و هیچ مقام و جایگاهی به ذات افراد چیزی نمی‌افزای گفت: ارزش حقیقی انسان به شرافت ذاتی، علم و خدمت صادقانه به خلق خدا بستگی دارد و مسئولان باید جایگاه خود را فرصتی برای خدمتگزاری بدانند و از این فرصت در مسیر رفع مشکلات مردم بهره بگیرند.

امام جمعه تبریز با اشاره به جایگاه قضاوت در نظام اسلامی تصریح کرد: قضاوت از شئون مهم نظام اسلامی است و قضات باید در صدور آرای خود ضمن رعایت استقلال قضایی، مصالح عمومی جامعه را نیز مورد توجه قرار دهند. استقلال قضائی به این معنا است که رأی و حکم صرفاً بر مبنای قانون، شرع و تشخیص قضایی صادر شود و از هرگونه تأثیرپذیری از دیدگاه‌های خارج از چارچوب قانونی مصون بماند.

وی بر ضرورت تقویت اقدامات پیشگیرانه تأکید کرد و افزود: باید با فعال‌سازی ظرفیت‌های موجود و اجرای راهکار‌های مؤثر، از شکل‌گیری سیل عظیم پرونده‌ها در دستگاه قضایی جلوگیری شود؛ چرا که پیشگیری از وقوع اختلافات و جرائم، بسیار مؤثرتر و کم‌هزینه‌تر از رسیدگی قضایی به آنهاست.

نماینده ولی‌فقیه در آذربایجان شرقی تکریم ارباب رجوع را از مهم‌ترین وظایف مسئولان و کارکنان دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان کرد: تکریم مراجعان تنها به معنای حل مشکل آنان نیست، بلکه شنیدن سخنان مردم، برخورد محترمانه، پاسخگویی مناسب و حفظ کرامت انسانی آنان از ارکان اصلی تکریم ارباب رجوع به شمار می‌رود.

امام جمعه تبریز استفاده حداکثری از مجازات‌های جایگزین حبس را در مواردی خواستار شد گفت: در صدور احکام قضائی باید ضمن توجه به مصالح عمومی جامعه، از ظرفیت مجازات‌های جایگزین و تأسیسات ارفاقی قانونی بهره گرفته شود تا ضمن حفظ حقوق عمومی، آبرو و کرامت افراد نیز تا حد امکان حفظ شود.

رئیس کل دادگستری آذربایجان شرقی هم با اعلام اینکه خدمت‌رسانی قضائی در جنگ رمضان حتی یک لحظه متوقف نشد گفت: دستگاه قضائی استان همواره تلاش کرده است در حد وسع و توان خود در خدمت مردم باشد و در این مسیر از حمایت‌های معنوی و دلسوزانه نماینده ولی‌فقیه بهره‌مند بوده است.

خلیل‌الهی همچنین از تلاش‌های کارکنان، قضات و مدیران مجموعه قضایی استان قدردانی کرد و افزود: در این ایام با برپایی موکب مشترک دادگستری و کانون وکلای دادگستری در کنار مردم بودیم و تلاش شد خدمات مورد نیاز شهروندان در سریع‌ترین زمان ممکن ارائه شود.

رئیس کل دادگستری استان با اشاره به دستاورد‌های اجرای سند تحول و تعالی قضایی خاطرنشان کرد: یکی از مهم‌ترین اهداف این سند، شفاف‌سازی فرآیند‌ها و تسهیل دسترسی مردم به خدمات قضائی است. به عنوان نمونه، صدور گواهی عدم سوءپیشینه که در گذشته حدود ۲۰ روز زمان نیاز داشت، اکنون در کمتر از ۱۲ ساعت برای متقاضیان قابل دریافت است.

وی حل مشکل اراضی بخش صوفیان را از مهم‌ترین اقدامات دستگاه قضایی استان در سال ۱۴۰۴ عنوان کرد و گفت: با پیگیری‌های انجام شده، مشکل بیش از ۲۰۰ ساله اسناد اراضی این منطقه برطرف و برای حدود ۳۵ هزار هکتار از اراضی بخش صوفیان سند مالکیت صادر شد. همچنین با ایجاد نمایندگی اداره ثبت اسناد و املاک در این بخش، روند ارائه خدمات ثبتی به مردم تسریع شد.

خلیل‌الهی همچنین از رفع تصرف یک‌هزار و ۹۵۲ هکتار از اراضی ملی در سال ۱۴۰۴ خبر داد و گفت: اراضی آزادسازی شده ارزشی افزون بر سه هزار میلیارد تومان داشت که با اقدامات قضایی به بیت‌المال بازگردانده شد.