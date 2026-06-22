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نشست کمیسیون‌های مجلس شورای اسلامی با دولتی‌ها

نشست مشترک کمیسیون امور داخلی و شوار‌های مجلس شورای اسلامی با حضور وزیر کشور برگزار شد. موضوعات جنگ رمضان، نحوه بازسازی آسیب ها، نحوه مدیریت بحران و هماهنگی بیشتر بین دستگاه‌های مسئول از جمله مواردی بود که در این نشست بررسی شد.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۱۷:۲۰
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برچسب ها: کمیسیون های مجلس شواری اسلامی ، نظارت مجلس ، وزیر کشور
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