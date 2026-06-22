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جهاددانشگاهی خوزستان به مناسبت ماه محرم، مسابقه ملی روایتنویسی «ایران عاشورایی» را ویژه دانشجویان برگزار میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، شبنم شاهینی، مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خوزستان گفت: روایتهای دانشجویان از تأثیر عاشورا بر حماسه جنگ رمضان، پیوند حماسه حسینی با هویت ایرانی، تبدیل خیابانهای ایران به حسینیه و «از مکتب عاشورایی تا ایستادگی ملی» از محورهای این مسابقه است.
وی افزود: دانشجویان علاقهمند میتوانند آثار خود را از طریق پیامرسان ایتا به شماره ۰۹۰۱۸۹۹۵۹۶۹ ارسال کنند. آثار ارسالی باید اصیل و تألیف شخص شرکتکننده بوده، در قالب فایل ورد، حداکثر ۳۵۰ کلمه و همراه با عنوان اثر ارائه شوند. هر دانشجو نیز حداکثر مجاز به ارسال دو روایت است.
شاهینی با اشاره به شاخصهای داوری این مسابقه گفت: «چه کسی روایت میکند»، میزان اطلاعات ارائهشده به مخاطب، نحوه بیان روایت بر اساس توالی زمانی، شخصیتپردازی و توصیف صحنهها از جمله معیارهای ارزیابی آثار هستند.
مدیر سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی خوزستان ادامه داد: به سه اثر برگزیده این مسابقه جوایز نقدی و یادبود اهدا خواهد شد.