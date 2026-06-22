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رئیسجمهور ایران فردا در نخستین سفر خارجی خود پس از جنگ اخیر با ایالات متحده، در رأس هیأتی عالیرتبه سیاسی و اقتصادی وارد پاکستان میشود؛ سفری که از آن به عنوان «سفر قدردانی» یاد میشود.
به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما از اسلام آباد، منابع پاکستانی میگویند این سفر در امتداد نقش فعال اسلامآباد در عرصه دیپلماسی منطقهای و تلاشها برای کاهش تنش و برقراری آتشبس انجام میشود؛ نقشی که با استقبال و قدردانی رسمی تهران روبهرو شده است.
در جریان جنگ اخیر، دولت و ملت پاکستان با مواضع دیپلماتیک و حمایت سیاسی خود، بار دیگر پیوندهای عمیق برادری میان دو کشور همسایه را به نمایش گذاشتند؛ پیوندهایی که ریشه در تاریخ، فرهنگ و اعتقادات مشترک دارد و همواره به عنوان یکی از ستونهای روابط تهران و اسلامآباد شناخته میشود.
بر اساس گزارش منابع رسمی، در این سفر علاوه بر دیدارهای سطح بالا، موضوعات مهمی از جمله گسترش همکاریهای اقتصادی، امنیتی و منطقهای نیز مورد بحث قرار خواهد گرفت.
ایران و پاکستان با بیش از ۹۰۰ کیلومتر مرز مشترک، روابطی دیرینه و چندلایه در حوزههای فرهنگی، مذهبی و سیاسی دارند و همکاریهای دو کشور در سالهای اخیر روند رو به گسترشی داشته است.
این دومین سفر رئیسجمهور ایران به پاکستان طی یک سال گذشته است؛ سفری که میتواند فصل تازهای در روابط راهبردی دو کشور و تقویت بیش از پیش پیوندهای برادری تهران و اسلامآباد رقم بزند.