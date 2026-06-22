مدیرکل شیلات استان اردبیل با اشاره به آغاز اجرای برنامه خاموشی برق چاه‌های کشاورزی از اول تیرماه، از پرورش‌دهندگان ماهی خواست با آماده‌سازی ژنراتورها، تأمین سوخت کافی و مدیریت برنامه غذادهی از بروز خسارات احتمالی در مزارع آبزی‌پروری جلوگیری کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، محمد اله‌بخش روز دوشنبه با اشاره به اجرای برنامه زمان‌بندی خاموشی برق چاه‌های کشاورزی افزود: بر اساس برنامه اعلامی از اول تیرماه سال جاری برق چاه‌های کشاورزی استان همه‌روزه از ساعت ۱۸عصر تا ۲۳ شب قطع خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت آمادگی بهره‌برداران بخش آبزی‌پروری اظهار کرد: پرورش‌دهندگانی که برای تأمین آب مزارع خود از چاه‌های کشاورزی استفاده می‌کنند، نسبت به سرویس و بازبینی ژنراتور‌های برق، تأمین و ذخیره‌سازی سوخت کافی و مدیریت شرایط در خاموشی اقدام کنند.

مدیرکل شیلات استان اردبیل بیان کرد: با توجه به وابستگی مزارع پرورش ماهی به تأمین مستمر آب و تجهیزات هوادهی، هرگونه اختلال در تأمین برق می‌تواند مخاطراتی برای تولید ایجاد کند؛ برای همین رعایت توصیه‌های فنی و پیشگیرانه ضروری است.

اله‌بخش از بهره‌برداران خواست، برنامه غذادهی روزانه ماهیان را در اولویت قرار داده و از غذادهی بلافاصله قبل و بعد از خاموشی برق خودداری کنند تا از بروز تنش و مشکلات احتمالی ناشی از کاهش کیفیت آب جلوگیری شود.

وی اضافه کرد: پرورش‌دهندگان ماهی در صورت نیاز می‌توانند از مشاوره و راهنمایی کارشناسان شیلات بهره‌مند شوند تا با مدیریت مناسب شرایط از بروز خسارات احتمالی در دوره اجرای خاموشی‌ها پیشگیری شود.