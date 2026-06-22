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مسئولان شهرستان مهاباد در جریان بازرسی از روند توزیع آرد و فعالیت واحدهای نانوایی، با شناسایی تخلف در یکی از واحدها، اقدام به مهر و موم آن کردند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، بعد از افزایش قیمت نان در روزهای اخیر، مسئولان شهرستان مهاباد امروز با بازدیدی میدانی و سرزده، روند فعالیت واحدهای نانوایی را از نزدیک مورد نظارت و بررسی قرار دادند.
در جریان این بازدید، فرماندار ویژه مهاباد ضمن بررسی مستقیم وضعیت عرضه نان به مردم، از برنامهریزیهای در دست اجرا برای دوگانهسوز کردن نانواییها خبر داد.
بر اساس آمار اعلام شده، ماهانه حدود ۲۲۰۰ تن آرد در شهرستان مهاباد توزیع میگردد که نظارت بر واحدهای مصرفکننده این آرد به صورت روزانه توسط نهادهای ذیربط انجام میشود.
در جریان این عملیات نظارتی، کارشناسان پس از رصد تخلفات در یکی از واحدهای نانوایی، اقدام به مهر و موم فوری واحد مذکور و سلب امتیاز آن کردند.
مسئولان تأکید کردند که نظارتها بر روند فعالیت نانواییها با دقت بالا ادامه خواهد داشت تا از هرگونه سوءاستفاده از نان به عنوان کالای حیاتی جلوگیری شود.