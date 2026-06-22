مادر شهیدان نصرالله و عبدالرضا رحیمی، حاجیه خانم منور نعنائی به فرزندان شهیدش پیوست.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما ؛ مادر شهیدان نصرالله و عبدالرضا رحیمی، حاجیه‌خانم منور نعنائی به فرزندان شهیدش پیوست.

مراسم تشییع پیکر مطهر این مادر فداکار، سه‌شنبه ۲ تیرماه ۱۴۰۵، ساعت ۱۰:۳۰ از میدان بسیج شهر لواسان به سمت محله ناران و جوار امامزاده فضلعلی (ع) برگزار می‌شود.

مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه، روز شنبه ۶ تیرماه از ساعت ۱۷ تا ۱۸:۳۰ در حسینیه محله ناران لواسان برگزار خواهد شد. همچنین مراسم هفتمین روز درگذشت مادر شهیدان رحیمی، روز شنبه ۹ تیرماه در مسجد فاطمیه محله نجارکلا شهر لواسان برپا می‌گردد.

عبدالرضا رحیمی در یکم خرداد ۱۳۴۷ در شمیرانات چشم به جهان گشود، تا دوم راهنمایی درس خواند و به‌عنوان بسیجی در جبهه حضور یافت، دوازدهم اسفند ۱۳۶۵ با سمت نیروی واحد اطلاعات و عملیات لشگر ۲۷ محمد رسول الله (ص) در پاسگاه زید عراق بر اثر اصابت ترکش شهید شد. مزار او در گلزار محله ناران شهر لواسان واقع است.

نصرالله رحیمی در یکم شهریور ۱۳۴۵ در شمیرانات چشم به جهان گشود، تا سوم متوسطه در رشته علوم‌تجربی درس خواند و به‌عنوان پاسدار در جبهه حضور یافت، بیست و ششم فروردین ۱۳۶۵ در فاو عراق به شهادت رسید، مزار او در گلزار شهدای محله ناران شهر لواسان واقع است.