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معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، با هدف تشکیل تیم منتخب شنای کیش مراسم ثبت امتیاز شناگران را برگزار کرد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما کیش، معاونت ورزش و تفریحات سالم کیش، اعلام کرد: با هدف تشکیل تیم منتخب شنای کیش و شناسایی ورزشکاران برتر، امتیازگیری شناگران با حضور و نظارت معاون ورزش و تفریحات سالم کیش و رئیس هیئت شنا، شیرجه و واترپلو کیش برگزار شد.
برنامه ثبت امتیاز شناگران با هدف ارزیابی سطح آمادگی ورزشکاران، شناسایی استعدادهای برتر و انتخاب نفرات شایسته برای عضویت در تیم منتخب شنا انجام شد.
شناگران در ماده های مختلف به رقابت پرداختند و عملکرد آنان با حضور کادر فنی و مسئولان ارزیابی شد.
فرزاد رادبوی، معاون ورزش و تفریحات سالم کیش، در این مراسم بر اهمیت استعدادیابی، حمایت از ورزشکاران مستعد و برگزاری مستمر برنامههای ارزیابی و رکوردگیری تأکید کرد.
بهرام سعادت، با اشاره به ظرفیتهای موجود در رشته شنا، بر ضرورت فراهمسازی شرایط مناسب برای رشد و شکوفایی استعدادهای این رشته تأکید کرد.