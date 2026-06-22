نصب یکی از بزرگترین سکویهای نفتی خلیجفارس
سکوی فرایندی P ۴ میدان رشادت بهعنوان یکی از بزرگترین سکوهای فرایندی نفت کشور با وزن حدود ۶۲۰۰ تن با موفقیت در آبهای خلیجفارس نصب شد.
بهگزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر
، با همت متخصصان و سازندگان داخلی، سکوی فرایندی P ۴ میدان رشادت بهعنوان یکی از بزرگترین سکوهای فرایندی نفت کشور با وزن حدود ۶ هزار و ۲۰۰ تن امروز (دوشنبه اول تیر) با موفقیت در آبهای خلیج فارس نصب شد.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران از نصب سکوی فرایندی P ۴ بهعنوان یکی از بزرگترین سکوهای فرایندی نفت کشور در میدان رشادت خبر داد و گفت: این اقدام زمینه افزایش روزانه ۳۵ هزار بشکهای ظرفیت تولید نفت و تزریق روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و شتاببخشی به برنامه توسعه یکی از مهمترین میدانهای خلیجفارس را فراهم میکند.
احمدرضا راستی با اشاره به اجراییشدن عملیات نصب سکوی حدود ۶۲۰۰ تنی P ۴ در میدان نفتی رشادت بیان کرد: طراحی، ساخت و نصب این سکوی تولیدی که بهدلیل تحریمها با تأخیر روبهرو شده بود، در دولت چهاردهم با حمایتهای وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران شتاب گرفت و در روزهای آینده با استفاده از روش پیچیده و منحصربهفرد float over (شناورسازی) بهصورت کامل نصب خواهد شد.
وی این طرح را یکی از مهمترین طرحهای توسعهای صنعت نفت در خلیج فارس دانست و افزود: تولید کنونی میدان رشادت بین ۱۲ تا ۱۴ هزار بشکه در روز است، اما با نصب سکوی P ۴ و تکمیل طرح، ظرفیت تولید روزانه این میدان حدود ۳۵ هزار بشکه افزایش و همزمان امکان تزریق روزانه ۸۰ هزار بشکه آب برای حفظ فشار مخزن و تحقق تولید صیانتی فراهم خواهد شد.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با تأکید بر اهمیت این طرح، گفت: سکوی P ۴ یکی از بزرگترین سازههای فرایندی نفتی ایران در خلیج فارس و یکی از پنج سکوی اصلی توسعه میدان رشادت به شمار میرود که نقش تعیینکنندهای در افزایش ظرفیت تولید نفت خلیج فارس و برداشت صیانتی مخزن خواهد داشت.
وی با اعلام اینکه مراحل نصب ۲ سکوی سرچاهی W ۰ و W ۴ و یک سکوی مشعل (F ۴) به اتمام رسیده است و با نصب عرشه سکوی P ۴ در ۲ روز آینده و تکمیل تمامی بخشهای دیگر طرح (نصب عرشه سکوی مسکونی Q ۴)، در سال ۱۴۰۶ شاهد افزایش ظرفیت تولید روزانه ۳۵ هزار بشکهای در شرکت نفت فلات قاره ایران خواهیم بود، افزود: در مجموع و با اجرای دیگر طرحهای توسعه و نگهداشت تولید، تولید نفت این شرکت به حدود ۳۸۰ تا ۴۰۰ هزار بشکه در روز خواهد رسید و سبب تقویت جایگاه تولید نفت ایران در خلیج فارس خواهد شد.
راستی با اشاره به توانمندی متخصصان داخلی، یادآور شد: تمامی مراحل طراحی، مهندسی، ساخت و نصب سکوی P ۴ را متخصصان ایرانی و بدون وابستگی به خارج از کشور انجام دادهاند که نمادی از توان فنی و مهندسی صنعت نفت ایران در اجرای طرحهای عظیم فراساحلی است.
وی همچنین نصب عرشه P ۴ را نتیجه تلاش شبانهروزی کارکنان و پیمانکاران این طرح دانست و از مجموعههای اجرایی، شرکتهای سازنده داخلی و پیمانکاران صنعت نفت و گاز ایرانی قدردانی کرد.
مدیرعامل شرکت نفت فلات قاره ایران با اشاره به پیشرفت دیگر بخشهای توسعه میدان رشادت، گفت: عرشه سکوی مسکونی کارکنان نیز در حال تکمیل و ساخت است و با توجه به نصب پایه این سکو، انتظار میرود مراحل نهایی نصب آن در نیمه اول امسال اجرایی شود.
وی همچنین از برنامه توسعه بخش گازی میدان رشادت خبر داد و گفت: این میدان گازی مشترک حدود ۴.۵ TCF ذخیره گاز دارد که از سرمایهگذاران برای توسعه آن دعوت میشود.
میدان نفتی رشادت که در حوزه عملیاتی شرکت نفت فلات قاره ایران و در فاصله حدود ۹۰ کیلومتری جزیره لاوان قرار دارد، از سال ۱۳۴۸ به بهرهبرداری رسیده و اجرای طرح نصب سکوی P ۴، فصل تازهای در توسعه این میدان راهبردی و افزایش ظرفیت تولید نفت فراساحل را رقم خواهد زد.