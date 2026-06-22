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شهردار منطقه ۱۳ با اعلام اجرای ۸۰ کیلومتر شبکه آبرسانی زیرسطحی در بوستان جنگلی سرخهحصار از تجهیز این بوستان به ۱۰ مخزن آب و تداوم برنامههای احیای پوشش گیاهی از طریق کاشت هزاران اصله نهال خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، سید محمد رحیم مرتضوی، افزود: پیش از این، آبیاری درختان بوستان متکی به بارندگی و آبیاری سنتی بود، اما اکنون ۱۰ مخزن آب در بالادست اراضی سرخه حصار وجود دارد.
این مدیر شهری ادامه داد: اواخر سال گذشته قراردادی منعقد شدکه بر اساس آن آب از چاهها به مخازن منتقل و آبرسانی به درختان به صورت آبیاری قطرهای انجام میشود.
مرتضوی از پیشبینی کاشت ۳۵ هزار نهال در بوستان سرخهحصار در سال ۱۴۰۵ خبر داد و افزود: تلاش ما این است که با کاشت گونههای متنوعتر و افزایش چشمگیر تعداد درختان، بوستان جنگلی سرخهحصار را به فضایی سرسبزتر، پایدارتر و باکیفیتتر از گذشته تبدیل کنیم.