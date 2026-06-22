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تحلیل بازی ایران مقابل بلژیک از سوی کاربران فضای مجازی ایران

کاربران فضای مجازی در ایران به بازی خوب تیم ملی کشورمان مقابل تیم قدرتمند بلژیک واکنش نشان داده و آن را ارزیابی کردند.
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۱۷:۲۸
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برچسب ها: فضای مجازی ، جام جهانی فوتبال ، تیم ملی فوتبال
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