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روز اصناف، فرصتی برای پاسداشت تلاش بازاریان و کسبهای است که سالهاست با کار و کوشش، اعتماد و همدلی را در کنار رونق اقتصادی معنا کردهاند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، اولین روز از آغاز فصل تابستان، به مناسبت سالگرد تصویب قانون نظام صنفی، به عنوان «روز اصناف» در تقویم کشور نامگذاری شده است؛ مناسبتی برای پاسداشت تلاش میلیونها کسبه، بازاریان و فعال اقتصادی که ستون فقرات اقتصاد ملی به شمار میروند.
اصناف با طیف گستردهای از فعالیتها، از نانوایی و خواربارفروشی گرفته تا پوشاک و خدمات فنی، حضور مستمری در زندگی روزمره شهروندان دارند و نبض تپنده نیازهای جامعه هستند.
اصناف تنها کانالهای توزیع کالا و خدمات نیستند، بلکه با تکیه بر انصاف، تعهد و مسئولیتپذیری، در روزهای بحرانی و سختی نیز نقش اجتماعی بیبدیلی در حمایت از مردم ایفا کردهاند.
بازار، فراتر از یک فضای صرف برای خرید و فروش، کانون تجلی اعتماد، تجربه و تلاش است. روز اصناف فرصتی است تا از کسانی که با کوشش بیوقفه خود، چرخ اقتصاد محلی و ملی را به حرکت درآورده و موجب رونق اقتصادی و رفاه جامعه میشوند، قدردانی شود.