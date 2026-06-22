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نبود سالن اختصاصی سنگنوردی مهمترین مشکل ملی پوشان و قهرمانان این رشته ورزشی در نیشابور است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی،رئیس هیات سنگنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان نیشابور گفت: سنگ نوردی یکی از رشتههای پررونق در نیشابور است به طوری که سنگنوردان نیشابوری توانستهاند در ۱۰ سال گذشته، چهارصد مدال کشوری و بیست و دو مدال جهانی و آسیایی کسب کنند.
هادی نیرآبادی افزود: همچنین تاکنون سه مربی تیم ملی جمهوری اسلامی ایران، از سنگنوردان نیشابوری بودهاند که توانستهاند همراه با تیم ملی، برای کشورمان افتخار آفرینی کنند.
وی ادامه داد: هم اکنون در نیشابور، بیش از دویست سنگنورد حرفهای و نیمه حرفهای خانم و اقا، در ردههای مختلف سنی، به صورت مستمر در این رشته ورزشی مهیج فعالیت میکنند.
رئیس هیات سنگنوردی و صعودهای ورزشی شهرستان نیشابور گفت: نبود سالن اختصاصی سنگ نوردی و نیز مستهلک و قدیمی بودن تجهیزات و دیوارههای سنگنوردی، از مهمترین مشکلات ورزشکاران این رشته در نیشابور است.
هادی نیرآبادی افزود: کار ساخت سالن اختصاصی سنگنوردی نیشابور از سال ۹۶ آغاز و چند ماه است که با پیشرفت فیزیکی شصت و پنج درصد، به صورت نیمه تمام، رها شده است.
وی گفت: برای تکمیل و تجهیز این سالن اختصاصی سنگنوردی، به بیش از ۱۵ میلیارد تومان اعتبار نیاز است که از مسئولان استانی و کشوری خواهشمندیم که برای تکمیل این سالن اختصاصی سنگنوردی اقدام کنند.