همه نانوایی‌های شهرستان اردبیل با هدف دسترسی آسان مردم و مهمانان به نان در تاسوعا و عاشورای حسینی به صورت ویژه فعال خواهند بود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز اردبیل، فرماندار اردبیل روز دوشنبه در نشست ستاد خدمات سفر با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام شده برای تعطیلات پیش‌رو گفت: نظارت مستمر بر فعالیت نانوایی‌ها در دستور کار قرار دارد تا شهروندان و مسافران بدون مشکل به نان دسترسی داشته باشند و آرد ویژه نذری‌ها به محله‌ها و هیات‌های مذهبی تخصیص داده می‌شود.

فرزاد قلندری همچنین به تامین سوخت برای تاسوعا و عاشورای حسینی اشاره کرد و از آمادگی کامل نمازخانه‌ها، مرکز‌های خدماتی_رفاهی بین راهی و مرکز‌های خدمات درمانی، بهداشتی و بیمارستان‌های شهرستان اردبیل برای خدمت‌رسانی در مناسبت‌های پیش‌رو خبر داد.

وی با اشاره به نظارت بر بازار کالا‌های اساسی و تامین نیاز‌های ویژه ایام پیش‌رو، اضافه کرد: ناوگان حمل و نقل درون شهری و مجموعه شهرداری نیز آماده ارایه خدمات مناسب به شهروندان و مهمانان هستتند.