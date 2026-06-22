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آیین حلیم پزان با خمرههای سفالی در ماه محرم سنت دیرینه در شهر فین است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز خلیج فارس؛ عاشقان امام حسین (ع) به رسم پیشین در دهه اول محرم در شهر فین حلیم نذری در جُم یا خمره پخت میکنند.
جُم یک نوع خمره گِل و رُسی است که در آن به شکل سنتی حلیم پخته میشود.
عضو شورای اسلامی شهر فین گفت: پخت حلیم به شکل سنتی در شهر فین پیشینهای ۳۰۰ ساله دارد.
علی قاسم زاده افزود: این آیین سنتی در بهمن سال ۹۱ در فهرست آثار ملی کشور ثبت شد.
وی گفت: امسال در ۱۲ حسینه و هیات این شهر حلیم در جُم پخته میشود.
عضو شورای اسلامی شهر فین افزود: پخت حلیم در جُم یا خمره مراسمی است که هرسال در شهر فین اجرا میشود.
علی قاسم زاده گفت: در پخت حلیم از ریش سفیدان تا جوانان پای کار هستند.
وی افزود:پخت حلیم از صبح زود آغاز و برای هم زدن حلیم نیز از شاخههای درخت خرما استفاده میشود.
عضو شورای اسلامی شهر فین افزود: هر هیات و حسینیه پنج یا شش خمره پخت دارد.
علی قاسم زاده گفت: با مشارکت و همکاری مردم هزینه پخت حلیم تامین میشود.
وی گفت: در دهه اول محرم عصر هر روز با ذکر صلوات توزیع نذری در بین مردم آغاز میشود.
عضو شورای اسلامی شهر فین افزود: حلیمهای نذری در مراسم عزاداری اباعبدالله حسین (ع) در مساجد و حسینیهها توزیع میشود.
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در پایان دهه اول محرم جُمها از جایگاهشان خارج و تمیز میشوند به انبار حسینیهها و تکایا برده میشوند تا سالی دیگر و محرمی دیگر فرا رسد.
فین در ۹۵ کیلومتری شمال بندرعباس واقع است.