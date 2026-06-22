به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان گفت: در سال ۱۴۰۴ و سه‌ماهه نخست سال ۱۴۰۵، چهار قرارداد جدید بیع متقابل در شهر‌های اردستان، قهجاورستان، نجف‌آباد و سین منعقد شد که ارزش سرمایه‌گذاری آنها بیش از ۶۰ هزار و ۱۱۰ میلیارد ریال است.

ناصر اکبری افزود: این قرارداد‌ها با واگذاری سالانه ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار مترمکعب پساب، زمینه اجرای ۲۳۳ کیلومتر شبکه و خطوط انتقال فاضلاب، احداث دو ایستگاه پمپاژ و یک تصفیه‌خانه فاضلاب با ظرفیت ۲۰ هزار نفر را فراهم کرده و موجب بهره‌مندی ۵۷ هزار و ۵۰۰ نفر از خدمات دفع بهداشتی فاضلاب خواهد شد.

وی به بهره‌گیری از تسهیلات بانکی در قالب ماده ۵۶ اشاره کرد و گفت: در سال ۱۴۰۴، تأمین مالی به ارزش ۳ هزار و ۵۰۰ میلیارد ریال از این محل برای اجرای طرح‌های فاضلاب شهرضا و شاهین‌شهر انجام شده که در این مدت یک‌هزار و ۵۵۰ میلیارد ریال از این منابع جذب شده است.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب استان اصفهان افزود: این اعتبارات برای اجرای ۲۸ کیلومتر شبکه جمع‌آوری و خطوط انتقال فاضلاب و تکمیل بخشی از تصفیه‌خانه فاضلاب شهرضا با ظرفیت تصفیه ۱۰ هزار و ۲۳۰ مترمکعب فاضلاب در شبانه‌روز به کار گرفته شده است.

اکبری با بیان این‌که تأمین آب پایدار مناطق کم‌برخوردار و کویری استان نیز از طریق خرید آب تولیدی تأسیسات شوری‌زدایی دنبال می‌شود، گفت: در طول سال ۱۴۰۴ و سه ماهه نخست امسال، ۹۰۰ هزار مترمکعب آب از تأسیسات آب‌شیرین‌کن شهر‌های مهاباد در اردستان و فرخی در خور و بیابانک خریداری و وارد شبکه توزیع شده است.