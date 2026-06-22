به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید شمس الدین حسینی با اشاره به پیشرفته بودن این نیروگاه گفت: این نیروگاه با استفاده از تکنولوژی‌های روز دنیا و با اختصاص اعتبار ۲۸ میلیارد ریال از سوی وزارت نفت ساخته شده است تا گامی مؤثر در جهت توسعه انرژی‌های پاک برداشته شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی لرستان گفت: همچنین سال‌های گذشته نیز سه نیروگاه خورشیدی دیگر را در سایت‌های راهبردی انبار نفت خرم‌آباد، بروجرد و ازنا راه اندازی شده است.

حسینی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی و مسئولیت‌های اجتماعی شرکت، نفت استان افزود: دستگاه‌های اجرایی موظف هستند ۲۰ درصد از نیاز برق مصرفی خود را از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر تأمین کنند که ما بخشی از این طرح را افتتاح کردیم.





