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مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی منطقه لرستان، از افتتاح چهارمین نیروگاه خورشیدی شرکت ملی پخش فراورده های نفتی منطقه لرستان با ظرفیت ۵۰ کیلووات خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان لرستان،سید شمس الدین حسینی با اشاره به پیشرفته بودن این نیروگاه گفت: این نیروگاه با استفاده از تکنولوژیهای روز دنیا و با اختصاص اعتبار ۲۸ میلیارد ریال از سوی وزارت نفت ساخته شده است تا گامی مؤثر در جهت توسعه انرژیهای پاک برداشته شود.
مدیر شرکت ملی پخش فرآوردههای نفتی لرستان گفت: همچنین سالهای گذشته نیز سه نیروگاه خورشیدی دیگر را در سایتهای راهبردی انبار نفت خرمآباد، بروجرد و ازنا راه اندازی شده است.
حسینی در ادامه با اشاره به الزامات قانونی و مسئولیتهای اجتماعی شرکت، نفت استان افزود: دستگاههای اجرایی موظف هستند ۲۰ درصد از نیاز برق مصرفی خود را از طریق انرژیهای تجدیدپذیر تأمین کنند که ما بخشی از این طرح را افتتاح کردیم.