به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صدای کمباین‌ها در مزارع استان، نویدبخش سالی پربار و موفقیت‌آمیز است. با گذشت بیست روز از شروع عملیات برداشت، کشاورزان منطقه با جدیت در تلاش‌اند تا بیش از ۳۰۰ هزار تن دانه گندم را از دل مزارع بیرون آورده و به انبارها منتقل کنند. این حجم از تولید، نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی و نیازهای ملی ایفا خواهد کرد.