پخش زنده
امروز: -
با گذشت بیست روز از آغاز عملیات برداشت، مزارع استان شاهد فعالیت گسترده کمباینها هستند. تلاشها برای جمعآوری بیش از ۳۰۰ هزار تن دانه گندم جهت تأمین نیازهای ملی با سرعت در جریان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، صدای کمباینها در مزارع استان، نویدبخش سالی پربار و موفقیتآمیز است. با گذشت بیست روز از شروع عملیات برداشت، کشاورزان منطقه با جدیت در تلاشاند تا بیش از ۳۰۰ هزار تن دانه گندم را از دل مزارع بیرون آورده و به انبارها منتقل کنند. این حجم از تولید، نقشی کلیدی در تأمین امنیت غذایی و نیازهای ملی ایفا خواهد کرد.