به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ رئیس پلیس راهور استان زنجان گفت: محدودیت‌های ترافیکی برای برگزاری مراسم عزاداری دسته حسینیه اعظم در روز هشتم محرم موسوم به یوم العباس در شهر زنجان اعمال می‌شود.

سید حبیب موسوی افزود: این محدودیت‌ها برای تسهیل تردد همشهریان از ساعت هفت صبح سه شنبه دوم تیرماه جاری همزمان با مراسم یوم‌العباس در شهر زنجان اعمال خواهد شد.

وی گفت: این محدودیت ترافیکی شامل میدان استقلال تا میدان آزادی خواهد بود، همچنین کوچه‌های منتهی به این مسیر نیز شامل محدودیت می‌شود.

موسوی با بیان اینکه محدودیت‌های ترافیکی تا پایان مراسم اعمال خواهد شد، گفت: همشهریان و ساکنان مناطق پیرامونی این مراسم، خودرو‌های خود را پیش از زمان اعلام شده منتقل کنند.

وی تصریح کرد: چنانچه خودرو‌ها در مسیر اعلامی پارک شده باقی بمانند، با یدک‌کش به نزدیک‌ترین پارکینگ منتقل خواهند شد و شهروندان می‌توانند طی تماس با شماره تلفن ۱۲۰ از محل حمل خودروی خود اطلاع پیدا کنند.

حسینیه اعظم زنجان از اماکن مذهبی شیعیان در جنوب شهر زنجان است که قدمت آن به حدود یک قرن پیش می‌رسد.

همه ساله روز هشتم محرم که به یوم العباس معروف است، دسته عزاداری این حسینیه با حضور پرشور مردم زنجان و عاشقان اباعبدالله الحسین (ع) از جای جای میهن اسلامی و حتی کشور‌های خارجی برگزار و در طول مسیر حرکت دسته نذورات و احشام به صورت زنده و ذبح شده اهدا می‌شود.

در این روز مسیر‌های منتهی به حسینیه اعظم مملو از خودرو‌هایی است که عزاداران را به این نقطه می‌برند و تا چند کیلومتر آن‌طرف‌تر از حسینیه، مسیر‌ها مسدود و جمعیت در خیابان حاضر می‌شوند.

همه با نوحه‌های جان‌سوز اشک می‌ریزند و سینه می‌زنند و این سینه‌زنی، صدای ابهت و صلابت امام حسین (ع) و یارانش را به عرش می‌رساند.

تاسوعای زنجان حسینیه زنجان در تاریخ ۱۵ دی ماه ۱۳۸۷ در فهرست میراث معنوی کشور به ثبت رسید.