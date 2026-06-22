رئیسکل دادگستری استان بوشهر:
مردمی بودن، اولویت برنامههای امسال هفته قوه قضاییه است
مهدی مهرانگیز گفت: اولویت برنامههای امسال دستگاه قضایی در استان بوشهر، توجه بیشتر به مردم و خواستههای آنان و شنیدن حرفهایشان است.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز بوشهر
؛ رئیسکل دادگستری استان بوشهر در آغاز برنامههای هفته قوه قضاییه در گلزار شهدای بوشهر به خبرنگار صداوسیما گفت: در همه بخشهای قضایی توجه به مردم در اولویت است و رسیدگی به پروندهها و سرکشی از زندانها مورد توجه جدی قرار خواهد گرفت.
مهدی مهرانگیز افزود: در این هفته چندین ساختمان قضایی در شهرستانهای استان بوشهر به بهرهبرداری میرسد یا عملیات اجرایی آنها آغاز میشود.
او همچنین از کانون اصلاح و تربیت و زندان نظامی استان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت آنان قرار گرفت.
رئیسکل دادگستری استان بوشهر با حضور در زندان مرکزی بوشهر نیز کارگاه تولید سفره یکبارمصرف، کیسه فریز و کیسه زباله را به بهرهبرداری رساند.
همچنین با حضور قاضیان شعب دادگاههای بوشهر در زندان، ۱۴۰ پرونده زندانیان با حضور زندانی و شنیدن حرفهایشان بررسی شد.