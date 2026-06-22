رئیس‌کل دادگستری استان بوشهر:

مردمی بودن، اولویت برنامه‌های امسال هفته قوه قضاییه است

مهدی مهرانگیز گفت: اولویت برنامه‌های امسال دستگاه قضایی در استان بوشهر، توجه بیشتر به مردم و خواسته‌های آنان و شنیدن حرف‌هایشان است.