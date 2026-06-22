تقویت اشتراکات و ارتباطات فرهنگی تایباد و هرات می‌تواند باعث تحکیم روابط ایران و افغانستان شود.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مرکز خراسان رضوی ،رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد امروز در گفتگو با خبرنگار ما گفت: شهر‌های تایباد و هرات دارای بیشترین اشتراکات و ارتباطات فرهنگی و مردمی هستند که تقویت و سازماندهی آن می‌تواند باعث تحکیم روابط ایران و افغانستان شود.

جابر آفریدون افزود: نمایشگاه مشترک خوشنویسی و تذهیب، نمایشگاه صنایع دستی بانوان، حضور قاریان و گروه‌های تواشیح در محافل قرآنی، نشست همبستگی علمای دینی و اساتید دانشگاه و نشست ادبی خوشتر از همزبانی، از جمله برنامه‌هایی بودند که در سال گذشته با مشارکت فعالان فرهنگی، هنرمندان، ادیبان و شخصیت‌های افغانستانی به میزبانی تایباد برگزار شد.

وی ادامه داد: این رویداد‌ها و رفت‌وآمد هیئت‌های فرهنگی قابلیت دوسویه شدن را دارد و دستگاه دیپلماسی کشورمان، سفارت جمهوری اسلامی ایران در کابل و رایزنی‌های فرهنگی می‌توانند بستر و برنامه‌ریزی‌های لازم را به منظور سفر گروه‌های هنری تایباد به افغانستان فراهم کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد با بیان اینکه انعقاد پیمان خواهرخواندگی تایباد و هرات نقطه عطفی در روابط خارجی شرق کشور خواهد بود، تصریح کرد: پیمان خواهرخواندگی بین شهر‌های مختلف جهان با اشتراکات نزدیک به هم وجود دارد و این دو منطقه دارای نقاط مشترک اجتماعی در حوزه‌های دینی، تاریخی، زبانی و آداب و رسوم محلی هستند.

آفریدون بیان کرد: تایباد و هرات ریشه در خراسان بزرگ دارند و الگو‌های زندگی سنتی، همچون مهمان‌نوازی، ساختار‌های خانواده، آیین‌های مذهبی و مناسبت‌های اجتماعی مردم آنها، از شباهت‌های بنیادی به یکدیگر برخوردارند.

وی اضافه کرد: فرهنگ زیست مردم تایباد و هرات هنوز از یک منطق مشترک پیروی می‌کند و عقد پیمانی قوی به نام خواهرخواندگی این دو شهر باعث برگزاری همایش‌های فرهنگی، ایجاد ارتباطات رسانه‌ای و دانشگاهی، برپایی نمایشگاه‌های هنری و حتی مسابقات ورزشی خواهد شد.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی تایباد خاطرنشان کرد: توجه به مباحث فرهنگی و اجتماعی تأثیرات بسزایی در امنیت پایدار مرز‌ها و خنثی‌سازی حواشی عمدی بیگانگان بین ملت ایران و افغانستان دارد و زمینه توسعه مراودات اقتصادی و سیاسی را نیز تأمین می‌کند.

شهرستان تایباد خراسان رضوی در فاصله ۱۵۰ کیلومتری از شهر هرات افغانستان واقع شده است.