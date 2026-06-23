۳۶ درصد پرونده‌های شورای حل اختلاف زنجان به صلح و سازش منجر می‌شود.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان زنجان گفت: به طور میانگین ۳۶ درصد پرونده‌های وارده به شورای حل اختلاف استان به صلح و سازش منجر می‌شود.

محمدرضا احمدی افزود: اقدامات مختلف و متعددی برای ارتقای میزان صلح و سازش در شورا‌های حل اختلاف استان در دست انجام بوده که برنامه ریزی برای تشکیل تالار‌های گفت‌و‌گو از جمله این اقدامات است تا دوطرف دعوی در این تالار‌ها در خصوص مشکلات خود گفت‌و‌گو کنند و نقش دادگستری نیز در این خصوص تسهیلگری باشد.

وی با تاکید بر نقش رسانه‌ها در ترویج و تبلیغ جایگزین‌های اقدامات قضایی، اظهار داشت: در بخش رسیدگی‌های جایگزین قضایی به استفاده صحیح از نهاد داوری در قرارداد‌ها به خصوص از سوی داوران دارای پروانه از دادگستری تاکید می‌شود.

احمدی با بیان اینکه یک اختلاف خانوادگی به طور میانگین موجب تشکیل و ورود چندین پرونده به دادگستری استان می‌شود، یادآور شد: از این رو اهمیت پیشگیری از وقوع مشکل بیشتر نمود می‌یابد چراکه این اختلافات به ظاهر کوچک که در همان ابتدا قابل پیشگیری بود، حجم انبوهی از پرونده‌ها را به دادگستری تحمیل می‌کند.

وی تصریح کرد: در حوزه پیشگیری از وقوع جرم برنامه‌های مدونی در دادگستری استان در دست اجراست و یکی از این برنامه‌ها که همواره دستور کار جلسات شورای پیشگیری استان محسوب می‌شود در خصوص جلوگیری از وقوع سرقت هاست.

احمدی با بیان اینکه فعالیت‌های مفصلی در زمینه همکاری با رسانه‌ها جهت ارتقای آگاهی‌های عمومی در جامعه انجام می‌شود، خاطرنشان کرد: ارتقای سطح اطلاعات مردم در مسائل حقوقی مانع ارتکاب جرم خواهد شد.

وی ادامه داد: ارایه مشاوره‌های حقوقی برای جامعه هدف به خصوص افراد کم سن و کم تجربه که بیش از دیگر اقشار در معرض آسیب‌های اجتماعی هستند، نیز در دستور کار دادگستری استان است.

احمدی گفت: حدود ۳۰۰ نفر در قالب هیات‌های صلح و صلح یاران از اقشار مختلف مردم در سطح جامعه آموزش دیده و برای آنان ابلاغ هم صادر شده است که در این خصوص آمایش جغرافیای خوبی نیز صورت گرفته است تا بتوانند با صلح و سازش به موقع مانع ورود پرونده به دادگستری شوند.

وی ارتباط مستمر با اقشار مختلف مردم از روحانیون تا روانشناسان و دیگر لایه‌های اجتماعی را از برنامه‌های دیگر بخش اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان بیان کرد.