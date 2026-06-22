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بازتاب درخشش تیم ملی فوتبال در بازی مقابل بلژیک در رسانه‌ها و شخصیت‌های فوتبالی خارجی

تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی مقابل بلژیک در جام جهانی فوتبال در آمریکا با اراده یک بازی زیبا و انسجام تیمی به همراه درخشش علیرضا بیرانوند باعث تعریف و تمجیدهای فراوان رسانه های خارجی و شخصیت های فوتبالی
تاریخ : ۱۴۰۵/۰۴/۰۱- ۱۷:۴۳
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بازتاب درخشش تیم ملی فوتبال در بازی مقابل بلژیک در رسانه‌ها و شخصیت‌های فوتبالی خارجی
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برچسب ها: تیم ملی فوتبال ، جام جهانی فوتبال ، بیرانوند
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