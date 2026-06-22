تیم ملی فوتبال کشورمان در بازی مقابل بلژیک در جام جهانی فوتبال در آمریکا با اراده یک بازی زیبا و انسجام تیمی به همراه درخشش علیرضا بیرانوند باعث تعریف و تمجیدهای فراوان رسانه های خارجی و شخصیت های فوتبالی