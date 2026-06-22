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شهرک صنعتی دارویی بیضا به دلیل مجاورت در آزادراه شیراز-اصفهان، ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنایع دارویی کشور را دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز فارس، مدیرع امل شرکت شهرکهای صنعتی فارس گفت: شهرک صنعتی دارویی بیضا به دلیل مجاورت در آزادراه شیراز ـ اصفهان، ظرفیت تبدیل شدن به قطب صنایع دارویی و تجهیزات پزشکی کشور را دارد و واگذاری زمینها به سرمایهگذاران آغاز شده و زیرساختهای برق و مرحله نخست آن در حال تکمیل است.
عباس برنهاد افزود: شهرک صنعتی همایجان، ناحیه صنعتی سپیدان سه و ناحیه صنعتی شهید جاویدی از شهرکهای صنعتی فعال در سپیدان است و ۲ شهرک صنعتی غیردولتی نیز در این شهرستان فعالیت میکنند.
وی بیان کرد: همچنین در بیضا شهرک صنعتی ملوسجان، ناحیه صنعتی تل بیضا و شهرک صنعتی دارویی بیضا در حال توسعه و فعالیت هستند.
برنهاد گفت: خط انتقال برق شهرک صنعتی دارویی بیضا به طول ۱۴ کیلومتر و با ظرفیت ۱۴ مگاوات از پست برق بیضا با اعتبار بیش از ۳۵ میلیارد تومان اجرا شده و در حال تکمیل است.
شهرستان بیضا در شمال غرب فارس و در فاصله ۳۰ کیلومتری شیراز قرار دارد.