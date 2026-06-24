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مردم سراسر استان در سوگ قافله سالار عشق، پسر فاطمه (س)، به عزا نشستند.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکزاصفهان؛ عزاداران حسین بن علی (ع)، یکپارچه و یکدل در جای جای استان پهناور اصفهان با برافراشتن پرچمهای عزا به یاد واقعه کربلا و مصیبتهای آن در نهمین روز محرم، اشک ماتم ریختند.
گوشه گوشه این دیار دلباخته اهل البیت، از شمال تا جنوب و از شرق تا غرب استان، با برگزاری مراسم و دستههای عزاداری به سید و سالار شهیدان ادای احترام کردند.
مردمی که ایستادگی، آزادگی و غیرت را از سومین امام شیعیان آموختند، بار دیگر ارادت خود را به ارزشهای والای نهضت حسینی به نمایش گذاشتند.
عزاداران حسینی با قلبی آکنده از اندوه و چشمانی اشکبار، با حضور در مراسم سوگواری اباعبدالله الحسین (ع)، پیوند ناگسستنی فرهنگ عاشورا و روحیه ایثار و مقاومت را به منصه ظهور رساندند.
مردم شیفته اهل بیت استان، دوباره پیام عاشورا را زنده نگه داشتند و تاریخ گویای خطبههای اشک مردمان این دیار خواهد بود.