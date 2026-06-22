در ماه محرم و رونق محافل حسینی، همه زیر یک خیمه جمع می‌شوند و هرکسی باهر رنگ، نژاد، زبان وسیلقه‌ای یکجا جمع می‌شوند و به یاد مظلومیت امام حسین (ع) و شهدای کربلا عزاداری می‌کنند.

به گزارش خبرگزاری صداوسیمامرکز یزد، در ماه محرم و رونق محافل حسینی، همه زیر یک خیمه جمع می‌شوند. هرکسی باهر رنگ، نژاد، زبان وسیلقه‌ای یکجا جمع می‌شوند و به یاد مظلومیت امام حسین (ع) و شهدای کربلا عزاداری می‌کنند.

در خیمه‌های عزاداری امام حسین (ع)، تجلی وحدت، همبستگی ودرس آموزی از قیام ابرمرد تاریخ به وضوح مشخص است.