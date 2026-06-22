\u0628\u0647 \u06af\u0632\u0627\u0631\u0634 \u062e\u0628\u0631\u06af\u0632\u0627\u0631\u06cc \u0635\u062f\u0627 \u0648 \u0633\u06cc\u0645\u0627\u06cc \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc\u060c\u0639\u0632\u0627\u062f\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062d\u0633\u06cc\u0646\u06cc\u0650 \u062d\u0627\u0636\u0631\u062f\u0631\u0645\u06cc\u062f\u0627\u0646 \u0646\u06cc\u0632\u0628\u0627 \u0637\u0646\u06cc\u0646 \u067e\u0631\u0634\u06a9\u0648\u0647 \u0646\u0627\u0645 \u0633\u06cc\u062f\u0627\u0644\u0634\u0647\u062f\u0627 \u0646\u0634\u0627\u0646 \u0645\u06cc\u200c\u062f\u0647\u0646\u062f \u06a9\u0647 \u067e\u0634\u062a\u0648\u0627\u0646\u0647 \u0627\u0635\u0644\u06cc \u0627\u06cc\u0646 \u0633\u0631\u0632\u0645\u06cc\u0646\u060c \u0627\u06cc\u0645\u0627\u0646 \u0648\u0627\u06cc\u0633\u062a\u0627\u062f\u06af\u06cc \u0627\u0633\u062a.\n\u00a0\n\n\n\n\u00a0