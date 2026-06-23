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همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری محرم، زنجان به عنوان «پایتخت شور و شعور حسینی» مهیای برگزاری باشکوه آیین «یومالعباس» شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیمای مرکز زنجان؛ همزمان با فرا رسیدن ایام سوگواری محرم، زنجان به عنوان «پایتخت شور و شعور حسینی» مهیای برگزاری باشکوه آیینهای «یومالعباس» (هشتم محرم) و «یومالزینب» (یازدهم محرم) شده است.
امسال به دلیل آسیبهای وارده به بخشهایی از حسینیه اعظم در پی حملات اخیر رژیم صهیونیستی و همچنین فضای حاکم بر کشور پس از شهادت مسئولان و فرماندهان عالیرتبه، عزاداریهای امسال با شور و احساس مسئولیت دینی مضاعفی برگزار خواهد شد.
دستگاههای اجرایی، انتظامی و خدماتی استان با هماهنگی کامل، تمهیدات لازم را برای مدیریت ترافیک، بهسازی مسیرها، تأمین روشنایی، امنیت و ارائه خدمات امدادی و بهداشتی اندیشیدهاند تا این مراسم در کمال نظم برگزار شود. بخش قابل توجهی از این خدمات توسط مردم، خیرین و هیاتهای مذهبی انجام میشود که جلوهای از مشارکت اجتماعی زنجانیهاست.