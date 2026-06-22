چهار هزار و ۷۰۰ واحد در شهر جدید مهاجران و سه هزار واحد مسکن ملی در شهر جدید امیر کبیر استان مرکزی در حال احداث است.

احداث سه هزار و چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکن در شهرهای امیر کبیر و مهاجران استان مرکزی

احداث سه هزار و چهار هزار و ۷۰۰ واحد مسکن در شهرهای امیر کبیر و مهاجران استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفت هزار و ۷۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهر‌های جدید استان مرکزی در حال احداث است.

مدیرعامل شرکت عمران شهر‌های جدید استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: از این میزان چهار هزار و ۷۰۰ واحد در شهر جدید مهاجران و سه هزار واحد در شهر جدید امیر کبیر در حال احداث است.

حمیدرضا رحیمی افزود: احداث واحد‌ها بسته به تامین سهم آورده متقاضیان در مراحل مختلف سفت کاری، نازک کاری تا تکمیل و آماده تحویل قرار دارد، اما میانگین پیشرفت فیزیکی طرح‌های نهضت ملی مسکن در دو شهر جدید استان ۴۲ درصد است.