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چهار هزار و ۷۰۰ واحد در شهر جدید مهاجران و سه هزار واحد مسکن ملی در شهر جدید امیر کبیر استان مرکزی در حال احداث است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکزی؛ هفت هزار و ۷۰۰ واحد نهضت ملی مسکن در شهرهای جدید استان مرکزی در حال احداث است.
مدیرعامل شرکت عمران شهرهای جدید استان به خبرگزاری صداوسیما گفت: از این میزان چهار هزار و ۷۰۰ واحد در شهر جدید مهاجران و سه هزار واحد در شهر جدید امیر کبیر در حال احداث است.
حمیدرضا رحیمی افزود: احداث واحدها بسته به تامین سهم آورده متقاضیان در مراحل مختلف سفت کاری، نازک کاری تا تکمیل و آماده تحویل قرار دارد، اما میانگین پیشرفت فیزیکی طرحهای نهضت ملی مسکن در دو شهر جدید استان ۴۲ درصد است.