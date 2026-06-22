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مراسمهای سوگواری ایام محرم در مهاباد با حضور دلدادگان مکتب آل محمد (ص) برگزار میشود. سوگواران در این شبها بر استمرار مسیر حق و مبارزه با ظلم تأکید میکنند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مهاباد، در ایام سوگواری حضرت سیدالشهدا (ع)، عاشقان خاندان عصمت و طهارت در شهر مهاباد، در این شبهای محرم گرد هم میآیند تا با شور و شعور حسینی، سوگواری خود را به پای آل محمد (ص) تقدیم کنند.
در این مراسمها که با حضور دلدادگان مکتب امام حسین (ع) برگزار میشود، سوگواران ضمن تجدید میثاق با آرمانهای بلند سرور آزادگان جهان، بر استمرار مسیر حق و ایستادگی در برابر ظلم تأکید میکنند.